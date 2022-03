Mandanda ou Lopez ? Sampaoli répond

Jorge Sampaoli a indiqué que Steve Mandanda pourrait être titularisé face au FC Bâle, ce jeudi, lors du huitième de finale retour de la Ligue Europa Conference.





Le technicien argentin devrait titulariser le natif de Kinshasa, ce soir. Il se réjouit de pouvoir s'appuyer sur deux gardiens de but de haut niveau : "Aucune compétition ne doit être prioritaire. À chaque fois que je dirige un match avec cette équipe, on a une obligation de gagner. On a deux gardiens de but qui sont très performants, ce qui m'importe c'est qu'ils soient dans un bon état de forme et c'est vrai que cette possibilité de jouer deux compétitions nous permet qu'un gardien joue une compétition, et que l'autre en dispute une autre. On est sur ce chemin-là. Demain oui, Steve jouera sûrement, et au fil du temps il faudra que le niveau des deux joueurs soit toujours équitable, car c'est bien pour leur forme et pour l'équipe", a-t-il précisé en conférence de presse.



Steve Mandanda totalise 603 apparitions sous la tunique de l'OM. Il s'agit, de très loin, du record du club.