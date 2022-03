Abascal répond aux critiques contre Sampaoli

Guillermo Abascal, coach du FC Bâle, s'est exprimé sur les critiques dont a été la cible Jorge Sampaoli. Il est convaincu que l'Argentin peut faire de grandes choses à l'OM.





Le technicien sévillan, qui a connu Sampaoli au FC Séville, a commenté les critiques qui touchent l'entraîneur marseillais. Il pense que les coachs sont habitués à être la cible du mécontentement : "Nous sommes tous exposés à la critique, toujours. Jorge le sait mieux que personne, il a une très longue carrière. On a été ensemble lors de sa première expérience en Europe (au FC Séville) et il a été très critiqué, car l'exigence était très forte. Il y a eu beaucoup de critiques, surtout quand il a été éliminé de la Ligue des champions contre Leicester (en 8e de finale de l'édition 2016-2017). Mais on doit s'habituer à vivre avec la critique. Jorge a en lui une phrase célèbre à laquelle il pense souvent : ‘No escucho y sigo' (Je n'écoute pas, je continue). C'est une phrase d'une chanson de rock argentin et c'est le moment de mettre en pratique ce refrain. Mais tu peux le faire uniquement si tu as la confiance de tes joueurs. Car si à un moment ou un autre la confiance se perd, alors il faut d'autres appuis au sein du club", a-t-il expliqué aux journalistes présents.





"Il est capable de sortir de cette situation la tête haute"

Il pense qu'El Zurdo a les capacités de mener son équipe très haut : "Aujourd'hui c'est une période pendant laquelle les Marseillais sont très concentrés sur la deuxième place, car c'est un objectif très important. Et moi en tant que confrère et vu toute l'estime que j'ai pour lui, j'aimerais bien qu'il atteigne tous ses objectifs, enfin surtout en championnat de France, car cela signifierait qu'on les éliminera ce jeudi... Mais s' ils lui laissent du temps, il pourra mettre en place quelque chose de différent dans le foot français. Il faut que tout aille bien, que les joueurs le suivent dans ses idées de jeu. Jorge, et je le lui souhaite de tout coeur, a la possibilité d'y arriver. L'OM est un club difficile, un club exigeant, mais il est capable de sortir de cette situation la tête haute s'il écoute son coeur et s'il écoute ce feeling et cette passion qu'il a pour le football", a-t-il poursuivi, visiblement très respectueux de son ancien mentor.



Jorge Sampaoli a passé 52 matchs sur le banc de l'OM, pour un total de 27 succès, 15 matchs nuls et 10 défaites.