Di Meco se félicite que Sampaoli l'ait entendu

Eric Di Meco se réjouit que Jorge Sampaoli l'ait entendu. Il pense que la composition d'équipe bâtie pour Brest tranche singulièrement avec les précédentes.





Au micro de BFM Marseille, l'ancien défenseur de l'OM s'est félicité des changements entrevus dans les décisions de l'Argentin. Il pense que le technicien a entendu le ras-le-bol des supporters : "Si on reste sur la composition d'équipe, froidement, c'est peut-être la première fois cette année qu'on joue avec des latéraux qui sont des latéraux, un avant-centre qui est un avant-centre... Que l'animation fasse que Kamara redescende en défense sur certaines séquences, qu'un milieu parte sur le côté et revienne comme Gerson, c'est très bien, mais quand tu pars d'une base équilibrée, avec des garçons qui connaissent leurs postes, c'est plus facile en cours de match de leur demander de dézoner. C'était ça le reproche fait à Sampaoli. Le ras-le-bol des supporters, c'était sur ça aussi, alors ça a été peut-être trop fort ou mal à propos pour certains, et encore, même les Sampaolistes ne comprenaient pas tout. On se rend compte que le football, ce n'est pas si compliqué. Même si après, tu peux compliquer ton animation et c'est très bien que Sampaoli le fasse", a lancé le consultant.



Eric Di Meco a été l'un des critiqueurs les plus assidus de l'Argentin, ces dernières semaines. L'OM n'en reste pas moins deuxième du classement de Ligue 1, et c'est tout ce qui compte. Les prochaines échéances seront déterminantes.