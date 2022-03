Rongier a des frissons avec Jump

Valentin Rongier a fait part de son attachement à l'OM et à l'ambiance du stade Orange Vélodrome. La musique Jump le touche particulièrement, avant les matchs.





Le milieu de terrain s'est confié à l'occasion d'un entretien accordé à Mohamed Bouhafsi, sur son podcast Hors Terrain. Il s'est exprimé sur la ferveur des supporters : "On fait ce métier pour jouer dans un club comme l'OM. Déjà quand tu rentres au Vélodrome en tant que joueur c'est exceptionnel. À chaque fois que je partais jouer à Marseille avec le FC Nantes, c'était déjà particulier. Quand je me suis dit que j'avais la possibilité de jouer toutes les deux semaines face à ces supporteurs-là. Je me suis dit fonce. J'ai fait des sacrifices pour connaitre ça", a-t-il indiqué.



L'ancien Nantais vit fortement les avant-matchs : "La musique Jump me met des frissons. Avant que je parte pour rejoindre Marseille, la veille il y avait L'OM qui recevait Saint-Étienne à l'occasion du match des 120 ans du club. J'étais avec ma famille et on avait décidé de prendre des pizzas pour regarder le match. J'étais parti les chercher et comme je savais que je partais le lendemain pendant le trajet j'avais mis la musique Jump à fond. J'avais déjà des frissons alors imagine lors de mon premier match."



Jump ne fait pas le même effet à tout le monde. Akhenaton militait pour changer la musique, il y a quelques années. Le rappeur avait proposé des remix qui avaient fait un bide.