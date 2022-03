Ferreri : "Payet est irremplaçable"

Jean-Marc Ferreri juge que Dimitri Payet est indispensable, à l'OM. Il le pense très supérieur à ses coéquipiers.





Interrogé par La Provence, Jean-Marc Ferreri a commenté l'OM-dépendance vis-à-vis de Dimitri Payet. L'ancien attaquant le juge indispensable au onze de Jorge Sampaoli : "Dimitri est irremplaçable. Il a des qualités techniques tellement au-dessus... Mais Amine Harit a été très bon et très intéressant dans un rôle de deuxième attaquant. Je tire un coup de chapeau à Sampaoli pour sa composition d'équipe. Il aurait pu préférer Cédric Bakambu ou Bamba Dieng à Harit, qui avait très peu joué depuis le début de saison. Il a dû le sentir très fort à l'entraînement, ce sont d'ailleurs les échos que j'ai en interne. Ça a donné raison au coach argentin. Harit a un peu joué en électron libre : tu vas où va le ballon, tu essayes de sentir les coups offensifs, tu es libre de revenir défendre, ce qu'il a très bien fait plusieurs fois. Il avait le souci de bien attaquer et d'être le plus près de Milik. Mais je ne crois pas qu'il y ait une vie sans Payet, c'est un joueur-clé, indispensable. Ce qui peut faire débat, c'est l'utilisation qu'en fait Sampaoli : ça me gêne qu'il l'utilise comme autrefois Fabregas", a-t-il indiqué.



Le Réunionnais a inscrit 9 buts et donné 9 passes décisives en 24 apparitions en Ligue 1, cette saison. Il a aussi marqué 2 buts et délivré 2 buts en 7 apparitions dans les coupes d'Europe.