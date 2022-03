Sampaoli : "C'est arbitraire et discriminatoire"

Jorge Sampaoli juge injuste l'interdiction de déplacement des supporters de l'OM. Il rappelle que le FC Bâle a pu compter sur les siens à Marseille.





En conférence de presse, El Zurdo n'a pas mâché ses mots concernant la fermeture de l'espace visiteur par les autorités. Il regrette que les joueurs ne puissent pas bénéficier du soutien de leurs fans : "Ce n'est pas égalitaire. Eux ont joué chez nous avec leurs supporters et nous on ne peut pas avoir les nôtres ici en Suisse. Je trouve ça terriblement injuste, c'est même arbitraire et discriminatoire. Tout le groupe de joueurs et tout le staff, alors qu'on dispute cette coupe d'Europe avec ambition, on regrette de ne pas pouvoir compter sur eux", a-t-il lancé face aux médias.



Le club suisse avait envisagé de laisser les Marseillais venir dans d'autres tribunes, avant de se raviser. Jacques Cardoze a déconseillé aux fans qui avaient obtenu des billets de faire le déplacement.