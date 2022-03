Guendouzi se régale avec Sampaoli

Mattéo Guendouzi (20 ans) s'est exprimé sur le travail réalisé par Jorge Sampaoli, à l'OM. Le milieu de terrain est dithyrambique sur son entraîneur.





Sur Twitch, le joueur olympien a fait part de son attachement à son coach. Il ne tarit pas d'éloges à son sujet et adhère totalement à sa méthode : "J'ai la confiance du coach et il sait qu'il pourra toujours avoir confiance en moi, car je serai toujours là sur le terrain derrière l'équipe et derrière lui pour aller chercher les meilleurs résultats ensemble. J'ai une très bonne relation avec lui, et cela depuis le début. Comme je l'ai dit auparavant, dans les premières discussions que j'ai eues avec lui avant de signer à l'OM, dans sa personnalité et sa manière de voir le football, de voir l'homme, je me suis ressenti, donc on a beaucoup de points communs. On est là pour les mêmes choses, gagner et faire avancer l'Olympique de Marseille", a-t-il confié.



L'international français pense avoir beaucoup évolué avec l'ancien sélectionneur argentin. Il compte bien le lui rendre sur la pelouse : "Je suis très heureux d'avoir un coach comme ça, il m'a beaucoup fait progresser. Footballistiquement, j'ai passé beaucoup de caps avec lui, même en tant qu'homme j'apprends avec lui au quotidien. C'est quelqu'un qui me fait avancer, qui est toujours derrière moi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'arrive à avoir ce niveau à l'OM. Je suis très heureux d'avoir sa confiance, comme je l'ai dit, je me donnerai toujours à 100 % pour l'équipe, pour lui, et pour qu'ensemble on continue d'avancer."



Mattéo Guendouzi constitue aujourd'hui l'un des cadres de l'équipe marseillaise. Il est désormais engagé jusqu'en 2025.