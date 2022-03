Guendouzi : "J'ai su que c'était le club dans lequel il fallait que j'aille"

Mattéo Guendouzi s'est remémoré les rôles de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, lors de sa venue à l'OM. Il pense avoir fait le bon choix en rejoignant Marseille.





Lors d'un live diffusé sur Twitch, le milieu de terrain a reparlé de sa signature dans le club phocéen. Il pense avoir pris la bonne décision en le rejoignant : "J'ai eu l'appel du président et du coach qui m'ont tout simplement dit qu'ils me voulaient, ils m'ont expliqué le projet qu'il y avait à l'OM. À partir des premières discussions que j'ai pu avoir, j'ai su que c'était le club dans lequel il fallait que j'aille. Pour la ferveur qu'il y a ici, le super projet qui vient de commencer. J'ai confiance en cette équipe, au staff et aux personnes qui travaillent dans ce club parce que je sais que je vais pouvoir continuer de grandir en tant que footballeur, en tant qu'homme, donc ça a été un choix murement réfléchi. Un très bon choix, comme je l'ai dit, l'un de mes meilleurs choix depuis très longtemps", a-t-il déclaré.



Guendouzi totalise 43 apparitions sous la tunique phocéenne. L'OM n'a déboursé qu'un peu plus de 10 millions d'euros pour le recruter.