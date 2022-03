F. Germain : "Sampaoli a compris les messages"

RMC Sport continue de spéculer sur les relations entre Jorge Sampaoli, Pablo Longoria et leurs joueurs. Florent Germain croit savoir que l'Argentin a compris le message, concernant Arek Milik et les autres membres du vestiaire.





Ces dernières semaines, la radio a été particulièrement virulente avec le staff phocéen. Beaucoup plus qu'avec ceux des autres équipes, qui sont pourtant derrière au classement. Florent Germain affirme que Jorge Sampaoli a compris le message : "Ce qui est intéressant contre Brest, c'est que Sampaoli, il est têtu, mais il a quand même compris certains messages. Eric Di Meco avait dit à Longoria qu'il avait connu un président qui descendait dans les vestiaires tirer les oreilles de son coach si ça n'allait pas. Alors ça ne s'est pas passé comme ça, mais il y a beaucoup de discussions. Sampaoli a vécu sa première vraie secousse. Et il a compris donc les messages, il y en avait trois. Le premier, c'était remettre Milik au centre du jeu, il n'y a pas de débat, il faut le mettre et trouver une animation avec lui. Deux, de la stabilité. Ça ne vient pas de nous, c'est d'abord en interne que c'était réclamé, les joueurs étaient un peu perturbés, c'était déroutant et c'est revenu dans les discussions. Et enfin, relancer certains joueurs qui le méritent par leurs séances d'entraînement ou leurs matchs, comme Pape Gueye, qui a fait une belle CAN, Amine Harit, qui a peut-être encore plus montré à l'entraînement en février...", a-t-il lancé.



Les saisons de l'OM sont quelque peu romancées par les envoyés spéciaux. Les attaques reprendront de plus belle en cas de contre-performance face à Nice, dimanche.