Celestini : "Les Bâlois sont très chauds"

Fabio Celestini, qui entraîne Lucerne, a donné son sentiment sur le match FC Bâle-OM qui va se jouer jeudi. Il pense que les Marseillais doivent être prudents.





Dans les colonnes de La Provence, l'ancien milieu de terrain de l'OM a évoqué le match retour face au FC Bâle. Il considère que les Suisses gardent toutes leurs chances : "Le résultat de l'aller est flatteur pour eux. Mais à la maison, avec un seul but de retard, tout reste possible en coupe d'Europe, même si le but à l'extérieur ne compte plus. Un petit 1-0 peut faire l'affaire (pour filer en prolongation), donc, avec un peu d'expérience, la fougue des jeunes et un stade qui pousse, attention ! Le Parc Saint-Jacques est le meilleur stade en Suisse pour voir un match de football. L'OM, sans Payet, devra se méfier. Les Bâlois sont très chauds, il y a toujours beaucoup de public. Ça va pousser. Les joueurs de l'OM ont l'habitude de jouer dans des stades pleins, à domicile comme à l'extérieur. Ils ne seront pas surpris, mais ce ne sera pas tranquille. Ça peut rappeler les grandes soirées européennes", a-t-il déclaré.





"Ils vont lâcher les chevaux"

Le score du match aller n'est pas suffisant pour que l'OM soit à l'abri : "Les Bâlois, chez eux, en feront toujours plus qu'au Vélodrome, c'est inévitable. Ils s'en sont suffisamment bien sortis pour pouvoir remplir leur stade au retour, que les gens aient envie d'aller les encourager. Ils vont lâcher les chevaux, ça peut faire mal. Ils sont outsiders, n'ont rien à perdre et on sait bien, à Marseille, qu'on peut se qualifier même quand on n'est pas favori. C'est ce qui nous était arrivé en 2004, contre Liverpool ou l'Inter. À 2-0, j'aurais trouvé la tâche de Bâle compliquée, mais ce 2-1 est dangereux pour l'OM."



L'enceinte du FC Bâle peut contenir 38 500 spectateurs.