Bâle-OM : compos probables, chaîne et horaires du match

L'OM se déplace à Bâle, ce jeudi, pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence. Compos probables, chaîne, horaire... Voici ce qu'il faut savoir sur la rencontre.





Lors du match aller, l'OM s'est imposé, mais s'est fait peur en fin de rencontre. Il ne possède qu'une marge d'un but (2-1), ce qui ne sera pas suffisant pour tenter de gérer son effort. Et Jorge Sampaoli devra composer avec un groupe diminué. Dimitri Payet, qui se ressent d'une gêne à la cuisse, est suspendu. Quant à Leonardo Balerdi, il est incertain. Côté suisse, Raoul Petretta, Andrea Padula, Michael Lang et Emmanuel Essiam sont indisponibles.





Historique des matchs entre Bâle et l'OM

Le seul match qui a opposé les deux équipes a eu lieu il y a une semaine. L'OM s'est donc imposé 2-1. Le club phocéen n'a pour l'instant perdu que 1 de ses 9 rencontres contre des formations suisses.





Bâle-OM : les compos probables

Voici la tendance concernant les équipes qui pourraient démarrer la rencontre.



La compo probable de l'OM : Mandanda - Rongier, Alvaro, Caleta-Car, Kolasinac - Guendouzi, Kamara, Gueye - Harit - Dieng, Milik.



La compo probable du FC Bâle : Lindner - Tavares, Pelmard, Frei, Katterbach - T. Xhaka - Ndoye, Kasami, Kasami, Millar - Chalov.





Bâle-OM : c'est sur quelle chaîne et à quelle heure ?

La rencontre Bâle-OM sera diffusée sur RMC Sport 1. Le coup d'envoi est prévu à 18h45 au Parc Saint-Jacques.