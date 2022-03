Cabella privilégie l'aspect sportif

Laissé libre par Krasnodar, Rémy Cabella va devoir se choisir un nouveau club. Il attend quelques jours pour se décider.





Interrogé au sujet de son avenir, l'ancien Marseillais a indiqué vouloir reste en Europe : "Je suis sur la fin et je veux profiter de ce qu'il me reste. J'avais des propositions au Qatar ou en Arabie saoudite, mais j'ai préféré dire non, comme avec les États-Unis. Je préfère rester en Europe, gagner un peu moins d'argent, mais privilégier encore le projet sportif", a-t-il confié (propos relayés par But Football Club). Il discute pour l'instant avec l'Olympiakos : "Il y a des discussions, c'est vrai. C'est un beau club qui joue le titre et se bat pour être en Ligue des champions chaque année. En plus, il y a Yann (Mvila) là-bas ! Je suis très proche de lui, je me suis régalé avec lui à Sainté. J'ai de très bons échos. C'est un club qui m'intéresse, mais j'ai d'autres propositions à côté. Je vais me décider dans les prochains jours", a-t-il poursuivi.



A priori, l'OM n'a pas entamé de négociation pour sa venue. Le club phocéen est de toute façon encore surveillé par la DNCG, laquelle ne permettra aucun dépassement de budget.