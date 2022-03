OM-Nice : vers un record d'affluence au Vélodrome ?

Le stade Orange Vélodrome devrait être à guichets fermés pour la réception de Nice, dimanche. Les places de la tribune visiteur seront remplies par des Marseillais.





L'OM devrait pouvoir compter sur un public chauffé à blanc, dimanche, au Vélodrome. Aucun Niçois ne sera bien sûr présent, et l'OM a obtenu l'autorisation de commercialiser les places de la tribune visiteurs. 65 000 spectateurs pourraient ainsi être acquis à la cause olympienne face aux hommes de Christophe Galtier. Et l'ambiance promet d'être chaude. Le record de l'enceinte est détenu par le match OM-Lyon de novembre 2019 (65 421 spectateurs).



Espérons surtout qu'aucun débordement n'ait lieu, bien que les joueurs olympiens n'aient pas toujours été très bien protégés à l'Allianz Riviera. C'est bien sur le terrain qu'il faudra transformer la frustration en énergie.