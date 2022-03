Diaz salue la remise en question de Sampaoli pour Harit

L'approche de Jorge Sampaoli a évolué sur les deux dernières rencontres, et notamment face à Brest, affirme Kevin Diaz, qui y voit du positif, en particulier dans le cas d'Amine Harit.





"Sur certains cas, (Jorge) Sampaoli s'est un peu entêté. Il a mis des croix sur certains noms, dont celui d'Amine Harit. Après, je ne sais pas, on n'est pas tous les jours à l'entraînement, peut-être qu'Harit n'a pas fait ce qu'il fallait pour gagner sa place. Mais il avait été bon lors de sa première sortie à Monaco et derrière il a un petit peu disparu pour être la troisième roue du carrosse, voire ne jamais être utilisé. C'était chaud pour (Jorge) Sampaoli avec les supporters et aussi avec son groupe, il a peut-être fallu une remise en question avec son staff pour redistribuer les cartes" a conclu Kevin Diaz, sur RMC.



Amine Harit, 24 ans, prêté à l'OM par Schalke 04, a disputé 21 matchs cette saison avec Marseille, mais seulement 9 en tant que titulaire. Barré par la concurrence de Dimitri Payet, le Marocain a délivré 2 passes décisives et a inscrit 3 buts cette saison. Titulaire face à Brest à la place du numéro 10 de Marseille, blessé, Amine Harit a donné une passe décisive, sur corner, à Arkadiusz Milik, et a marqué le 3e but de l'OM.