Milik doit être le numéro 1 en attaque selon Diaz

Kevin Diaz a plaidé, sur RMC, pour que Jorge Sampaoli fasse son onze de départ autour du Polonais.





"Au niveau de l'OM, un Arkadiusz Milik en forme, je le mets en premier sur la feuille de match. (Dimitri) Payet en 2 ou en 1 bis, bien sûr. Et après, tu fais tourner les autres autour. Gerson, ce n'est pas la même catégorie. C'est autre chose. Déjà, je mets (Boubacar) Kamara en 1, (Arkadiusz) Milik en 2 et (William) Saliba en 3 mais on parle des attaquants. En attaquant, Milik est le premier que je mets. Après, il peut avoir une méforme. Je ne dis pas que c'est simple et (Jorge) Sampaoli a eu raison. Le football n'est pas simple" a conclu Kevin Diaz.



Titulaire deux fois de suite en position de numéro 9, Arkadiusz Milik a inscrit 3 buts et donné 1 passe décisive lors de ces rencontres. Une forme étincelante, donc, qui permet à l'OM de sortir de ses deux derniers rendez-vous (Bâle, Brest) avec deux victoires. Avant d'affronter l'équipe suisse une nouvelle fois, jeudi, puis Nice, en championnat.