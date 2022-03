Pau Lopez : "Je n'ai pas un gros niveau au pied"

Titulaire dans les buts de l'OM depuis le début de la saison, Pau Lopez a accordé un entretien à Amazon Prime Video.





Dans cette interview, l'Espagnol a fait une confidence sur son niveau technique au pied : "Je pense que je n'ai pas un gros niveau au pied, mais je fais ce que l'on me demande. J'ai cette faculté à m'adapter au jeu de l'équipe. J'essaye de m'améliorer au pied, de prendre de meilleures décisions et d'aider l'équipe."



Alors qu'on le disait recruté par l'OM spécifiquement pour cette caractéristique, Pau Lopez s'estime finalement moyen au pied, alors qu'il touche un très grand nombre de ballons hors de sa surface, souvent en position de libéro reculé dans la construction des actions offensives de l'OM. Dimanche, contre Brest (4-1), Pau Lopez a par ailleurs délivré une passe décisive à Cengiz Ünder, pour la première fois pour un gardien de l'OM depuis mars 2012, quand Steve Mandanda avait été décisif lors d'un match de Ligue des Champions contre l'Inter Milan, sur un long dégagement en direction de Brandão, qui avait inscrit le but permettant à l'OM de se qualifier les quarts de la C1, malgré la défaite (2-1).