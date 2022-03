Appadoo : "Sampaoli est cohérent depuis deux matchs"

Le journaliste de France Football Dave Appadoo a salué la remise en question de l'entraîneur argentin.





Lors des deux derniers matchs, toutes compétitions confondues, Jorge Sampaoli a gagné 2-1 (Bâle) et 4-1 (Brest), en titularisant à chaque fois Arkadiusz Milik : "Il (Jorge Sampaoli) est cohérent au moins depuis deux matchs. Contre Brest, il y a un peu tout qui s'aligne. Son équipe est efficace, son équipe maîtrise et produit du jeu. Je trouve que pour quelqu'un qui était sous cette pression, qui était discuté et dont on dit qu'il peut s'entêter, il a quand même fait quelque chose qui est cohérent et qui va dans le bon sens. Je trouve qu'il a eu tout bon face à Brest."



Reste à espérer que cette dynamique positive de l'équipe de Jorge Sampaoli se poursuive contre les Suisses, jeudi, en Ligue Europa Conference, puis face à Nice, au Vélodrome, dimanche, pour le choc de la 29e journée de Ligue 1.