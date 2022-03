Important pour l'OM de gagner sans Payet affirme Riolo

Sur RMC, Daniel Riolo a retenu du positif dans la victoire de Marseille contre Brest, dimanche soir, notamment dans la présence d'habituels remplaçants dans le onze de départ.





"La première info sur la compo, c'est de voir (Amine) Harit en soutien de (Arkadiusz) Milik, sans (Dimitri) Payet, l'homme clé de cette saison à l'OM, l'inamovible, celui par qui passe toute l'animation offensive. Quand ça passe ou pas, c'est un peu au gré de ses performances. Après cette large victoire à Brest, je pense que c'est important pour le futur de l'OM de voir qu'ils peuvent gagner de cette manière, sans lui. Ça ne veut pas dire qu'il faut se passer de lui, pas du tout. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir une alternative (...). Harit a plutôt était très bon et (Jorge) Sampaoli, qui a peut-être douté à un moment d'avoir un banc et de pouvoir faire tourner, et de pouvoir donner sa chance à certains mecs, peut-être que ce soir il sera conforté et rassuré en voyant qu'il y a des mecs sur qui il peut compter. Il a une autre façon de faire son équipe. Et si ça arrive mi-mars, alors qu'il y a toute la fin de la saison à jouer et le match de retour de coupe d'Europe jeudi prochain, c'est peut-être une super nouvelle" a affirmé un Daniel Riolo très positif envers l'OM.



Amine Harit pourrait connaître une deuxième titularisation de suite jeudi, alors que Dimitri Payet, légèrement blessé ce week-end, est suspendu pour le prochain match face à Bâle. Le numéro 10 devrait être de retour dimanche prochain, face à Nice.