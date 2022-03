Milik est désormais en position de force selon Obraniak

Selon l'ancien joueur du LOSC et consultant sur La Chaîne L'Équipe, Arkadiusz Milik a prouvé à son entraîneur qu'il fallait compter sur lui, après l'avoir critiqué à deux reprises.





Le Polonais de 28 ans a inscrit un but contre Brest (avec une passe décisive), dimanche soir, en Ligue 1, et un doublé face à Bâle, jeudi dernier, en Ligue Europa Conference. Une sacrée performance, selon Ludovik Obraniak : "À partir du moment où tu t'exposes et tu affiches tes états d'âme, forcément tu te mets en danger. Surtout que ton entraîneur n'est pas forcément ton meilleur allié et les équipes qu'il compose ne sont pas faites pour te mettre en valeur. Il fallait le faire de critiquer ton entraîneur deux fois de suite, surtout connaissant le côté sanguin de (Jorge) Sampaoli. Il y a eu l'intelligence des deux. Je pensais que Sampaoli allait le mettre au piquet. Il a été intelligent pour entendre la colère des supporters. C'est quelqu'un qui n'est pas dogmatique. Il ne meurt pas avec ses idées et il le prouve. (Arkadiusz) Milik, il fallait les mettre les buts. Il répond en Ligue Europa Conférence et débloque la situation en Ligue 1. Il en sort renforcé parce qu'il répond présent et assume."



Malgré les critiques sur son apport dans le jeu, Arkadiusz Milik a marqué 19 fois en 29 rencontres cette saison. Le Polonais pourrait dépasser les 20 buts dans la saison, une performance remarquable et rare pour un numéro 9 à l'OM, ces dernières années.