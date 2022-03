Mercato : Kamara se rapprocherait d'un cador européen

Le milieu défensif formé à l'OM est proche du départ, alors que son contrat s'achève à la fin de la saison.





Selon les informations du journaliste italien Nicolo Shira, un club en particulier ferait la course en tête dans le dossier Boubacar Kamara. Il s'agit de l'Atlético Madrid. Après avoir repoussé une offre de prolongation de l'OM en janvier 2022, le Français de 22 ans serait prêt à s'en aller, et à s'engager avec une autre formation. Si Manchester United et Newcastle sont toujours dans la course, les Colchoneros de Diego Simeone aurait une longueur d'avance, sans que le deal soit néanmoins finalisé entre les deux parties.



À trois mois de la fin de son bail, Boubacar Kamara semble en tout cas s'éloigner de Marseille, même si Pablo Longoria conserve encore une chance de le faire prolonger, tant que le Minot, capitaine contre Brest dimanche, ne s'est engagé pas avec un autre club. Ce qui est le cas actuellement.