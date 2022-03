Ménès espère plus de temps de jeu pour Harit

Pierre Ménès pense que Jorge Sampaoli serait bien inspiré d'accorder plus de temps de jeu à Amine Harit (24 ans).





Sur son site internet, le journaliste a donné son analyse du duel remporté par l'OM contre Brest (4-1). Il a souligné la prestation réalisée par l'international marocain : "Marseille était au-dessus et puis après le repos, on a pu croire que les Olympiens allaient refaire le coup de Troyes. Ils ne proposaient alors plus grand-chose, mais le second but inscrit de la tête par Milik sur un corner d'Harit a tué les Brestois. Le même Harit qui s'est chargé d'inscrire le 3e but et je suis content pour lui parce que depuis son arrivée à l'OM, il joue peu. Cette fois, on lui a fait confiance et il s'est montré décisif, ce qui va j'espère lui offrir plus de temps de jeu dans les semaines à venir", a-t-il notamment écrit.





"Tout va se jouer la semaine prochaine"

Il pense que le match OM-Nice sera décisif pour la suite de la saison : "La fin de match a valu par le côté rigolo du chassé-croisé avec Nice au classement, l'OM passant de la 2e à la 3e place lorsque Cardona a réduit le score avant de reprendre cette 2e place quand Ünder a marqué le 4e but sur une passe décisive de... Pau Lopez. Tout va se jouer la semaine prochaine au Vélodrome avec un OM-OGCN de feu et capital pour la fin de saison."



Nice et l'OM comptent le même nombre de points et la même différence de buts. Rennes et Strasbourg paraissent prêts à profiter du moindre relâchement.