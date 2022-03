Saliba : "Il ne faut pas se relâcher"

William Saliba (20 ans) a demandé à ses coéquipiers de rester concentrés sur l'objectif du podium. Il pense nécessaire que l'OM enchaîne une série.





Après le succès obtenu à Brest (4-1), William Saliba a fait un petit point sur la situation olympienne. Il regrette le but encaissé en fin de match et espère que ce succès est le premier d'une série : "On voulait se rattraper après trois matches sans victoire en Ligue 1, c'est une victoire satisfaisante. C'est un peu dommage qu'on ait pris ce but à la fin, mais c'est une semaine positive après le succès contre Bâle. Il faudra faire plaisir aux supporters dimanche face à Nice. On a bien maîtrisé ce match, avec une belle entame et un but d'entrée, on a été sérieux et on a su enchaîner les buts. Faut recommencer à faire des clean-sheets, mais c'est très bien d'avoir mis quatre buts. Il ne faut pas se relâcher, il reste dix matches et il faut continuer comme ça et faire une très longue série, c'est très serré pour le podium", a-t-il indiqué.



Tous les matches sont désormais importants pour l'OM. La réception de Nice sera déterminante pour la suite.