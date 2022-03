Guendouzi : "Il faut garder cette mentalité"

En zone mixte, Mattéo Guendouzi (22 ans) a commenté le succès obtenu par l'OM sur le terrain de Brest (4-1). Il a exhorté ses coéquipiers à conserver le même état d'esprit.





Le milieu de terrain pense que les Phocéens ont disputé une belle rencontre, en Bretagne : "La victoire est amplement méritée, on a maitrisé le match, c'est une très belle victoire. On a fait de belles choses avec le ballon, on est restés costauds sans. C'était important de gagner, c'est bien aussi de récupérer cette deuxième place qui nous tient à coeur. Si on continue comme ça, on est sur le bon chemin. Avec les mauvais résultats dernièrement, il fallait se relancer. Ce soir il y a les trois points, et la manière", a-t-il confié aux médias.





"Ce n'est pas le système qui fait qu'on gagne ou qu'on perde"

Il refuse néanmoins de s'enflammer : "C'est dommage qu'ils aient marqué ce petit but, mais on a réussi à en mettre quatre, à appliquer tout ce que le coach a dit à la causerie, explique le milieu de terrain. Est-ce qu'on a envoyé un signal ? Je n'en sais rien, on se concentre avant tout sur nous-même, mais si on continue à faire des performances comme ça, on aura beaucoup de bons résultats. Il faut garder cette mentalité, ce soir tout le monde y était, même ceux qui étaient sur le banc. C'est de très bon augure pour la suite. On va maintenant avoir un match important à Bâle, et celui contre Nice à domicile." Et il a botté en touche concernant le système de jeu : "Est-ce qu'on a enfin trouvé notre système ? Peu importe, il faut aussi s'adapter à l'équipe d'en face, conclut-il. Ce n'est pas le système qui fait qu'on gagne ou qu'on perde un match."



Mattéo Guendouzi totalise déjà 43 matchs, cette saison.