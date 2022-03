Mathieu révèle avoir été recalé par Zubizarreta

Jérémy Mathieu s'est remémoré ses contacts avec l'OM, en 2017. Il pense qu'Andoni Zubizarreta a bloqué sa venue.





Dans les colonnes de La Provence, l'ancien défenseur du Barça s'est remémoré ses discussions avec les dirigeants marseillais, lors de l'été 2017. Il voulait venir, mais cela ne s'est pas concrétisé : "Tout le monde savait que je voulais partir. Rudi Garcia me voulait, je voulais venir aussi, je serais venu les yeux fermés. Mais on m'a dit que c'était Andoni Zubizarreta qui n'avait pas voulu. C'est lui qui m'avait recruté à Barcelone et il savait que j'avais un petit problème au tendon d'Achille. Mais j'allais mieux ! On l'a d'ailleurs bien vu avec mes saisons ensuite au Sporting", a-t-il expliqué.



L'été 2017, Jérémy Mathieu approchait ses 34 ans. Rudi Garcia avait visiblement en tête de l'associer ou de le mettre en concurrence avec Patrice Evra (qui avait 36 ans)...