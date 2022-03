Sampaoli : "Je suis heureux pour les Marseillais"

Jorge Sampaoli a livré son analyse du joli succès obtenu par l'OM en terres brestoises (4-1).





Le coach argentin fêtait son anniversaire, dimanche. Ses joueurs lui ont donné un beau cadeau : "Je suis heureux en ce jour particulier pour moi, je suis heureux qu'on ait gagné, que cette victoire nous permette de reprendre la deuxième place, et je suis heureux pour les Marseillais qui voient qu'on va combattre jusqu'au bout pour atteindre nos objectifs", a-t-il expliqué à la presse. Il a notamment apprécié la prestation d'Amine Harit : "En effet, Amine a fait un grand match, en remplacement de Dimitri (Payet), comme Leo (Balerdi) qui a pallié une fatigue de (Duje) Caleta-Car, et Pape Gueye. Ce sont autant de joueurs qui doivent être prêts lorsqu'on fait appel à eux, car on va avoir besoin de tout le monde."





"Offensivement, on était plutôt en 2-3-2-2"

El Zurdo a expliqué le schéma tactique pour lequel il a opté : "En phase défensive, on a pratiquement joué en 5-4-1, alors qu'offensivement, on était plutôt en 2-3-2-2, avec nos latéraux qui évoluaient très haut pour gêner les latéraux adverses. Il y avait aussi beaucoup de monde à l'intérieur. L'idée était de garder le ballon à l'intérieur pour le ressortir sur les côtés. On a contrôlé le match, comme on l'avait fait contre Nantes et à Lens, ce qui nous a permis de contrôler une équipe forte physiquement."



Le prochain match de l'OM est prévu jeudi, sur le terrain du FC Bâle. Les Phocéens devront ensuite faire face à l'OGC Nice.