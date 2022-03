Milik : "Nous avons signé une victoire très importante"

Arek Milik (28 ans) a inscrit un nouveau but contre Brest (4-1), ce dimanche. Il s'est réjoui d'avoir enchainé plusieurs matchs consécutifs.





Après le coup de sifflet final, l'attaquant polonais a confié sa satisfaction : "Nous avons signé une victoire très importante, c'était important de faire une série de victoires. Ce sont des points précieux. La soirée n'est pas parfaite, mais l'essentiel est là, même s'il faut encore progresser sur certains points. On doit encore continuer comme ça en s'améliorant. Le prochain match contre Nice ? Ce sera très important oui, on sera à la maison et on va tout faire pour gagner. Mais il y a le match à Bâle d'abord", a-t-il expliqué face au micro de Prime Vidéo. Il se réjouit quant à lui de jouer plus régulièrement : "Personnellement je suis content quand je joue, je suis content de pouvoir enchainer. J'ai confiance. Mais l'équipe est la plus importante."



Milik totalise désormais 19 buts en 30 matchs, cette saison, dont 6 buts en 18 apparitions en Ligue 1.