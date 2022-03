Harit : "C'est une belle récompense pour moi"

Amine Harit a confié sa satisfaction, après le succès obtenu par l'OM sur le terrain de Brest. Il a aussi brièvement commenté son futur.





Titulaire en l'absence de Dimitri Payet, le milieu offensif a pesé sur le match et notamment marqué un but : "On est des compétiteurs, c'est difficile, on aspire à jouer tous les week-ends. Mais je n'ai jamais lâché, j'ai toujours travaillé, c'est une belle récompense pour moi d'être décisif ce soir. Ma célébration ? Depuis la naissance de ma fille, c'est quelque chose qu'elle fait à chaque fois que je la gronde, elle va se cacher. C'était un petit clin d'oeil pour elle", a-t-il confié à Prime Vidéo. Il ne sait pour l'instant pas s'il restera, en fin de saison : "Mon avenir ? Je n'y pense pas, je laisse ça à mon agent, moi je suis sur le terrain. C'est difficile de ne pas jouer, alors maintenant que je suis sur le terrain, je me concentre sur mon jeu."



Harit totalise 3 buts et 2 passes décisives en 21 apparitions avec l'OM. Espérons qu'il continue comme ça, ces prochaines semaines !