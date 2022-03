Brest-OM : compos probables, chaîne et horaire du match

L'OM se déplace en Bretagne, ce dimanche, pour le compte de la 28e journée du championnat de Ligue 1.





Après le succès obtenu par le FC Bâle, le club olympien s'apprête à disputer un match très important contre le Stade Brestois. Il doit absolument se relancer, après n'avoir pris que 1 point en 3 rencontres. Ce rendez-vous pourrait être charnière pour la suite de la saison.



Pour l'occasion, l'OM devait disposer d'un effectif au complet. Mais Alvaro Gonzalez et Dimitri Payet ne sont pas dans le groupe. Jorge Sampaoli a aussi précisé qu'il ferait tourner en prévision des deux matchs suivants. Côté breton, Michel der Zakarian mettra certainement en place un bloc défensif bas, de façon à profiter des contre-attaques et des temps faibles phocéens. Il doit composer avec les absences de Chardonnet (suspendu), Pierre-Gabriel (blessé) et Hérelle (malade).





L'historique des confrontations entre Brest et l'OM

Brest et l'OM se sont affrontés 26 fois, dont 24 fois en Championnat. En Ligue 1, Marseille a remporté 12 matchs, et concédé 5 nuls et 7 défaites.



Les cinq derniers Brest-OM :

01/05/1991 : Brest 1-1 OM

22/12/2010 : Brest 0-0 OM

26/02/2012 : Brest 1-0 OM

02/12/2012 : Brest 1-2 OM

30/08/2020 : Brest 2-3 OM.



Lors du match aller, Brest s'est imposé au stade Orange Vélodrome. Il s'agit typiquement du genre de rencontres face auquel les Phocéens sont vulnérables.





Les compos probables de Brest-OM

Voici la tendance concernant la composition des équipes du match Brest-OM.



La compo probable de l'OM : Lopez - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac - Under, Guendouzi, Kamara, Bakambu, Gerson - Milik.



La compo probable de Brest : Bizot - Duverne, Brassier, Bain, Uronen - Belkebla, Agoumé - Honorat, Belaïli, Del Castillo - Satriano.





Brest-OM, c'est sur quelle chaîne et à quelle heure ?

La rencontre entre Brest et l'OM sera diffusée sur Prime Vidéo. Le coup d'envoi est programmé à 20h45.