Kaboré aime ce que fait Sampaoli

Charles Kaboré a confié le bien qu'il pensait du foot qu'il observait à l'OM. Il apprécie les expériences tentées par le coach argentin et y voit des similitudes avec Pep Guardiola.





Dans les colonnes de La Provence, l'ancien milieu de terrain olympien a donné son avis sur la méthode Sampaoli. Il aime ce qu'il voit, avec l'Argentin : "Il faut apprécier les choix de Sampaoli à leur juste valeur, comme celui de Gerson sur le côté lors des deux derniers matches. Certains coaches sont bornés, n'utilisent qu'un seul système, n'ont aucune idée. Au moins, il y a de la créativité chez lui, il est unique. Personne ne sait à quoi il pense, comment il réfléchit", a-t-il souligné.





"On reprochait à Rudi Garcia de ne jamais modifier son équipe"

Au contraire des détracteurs d'El Zurdo, il trouve génial qu'il fasse des tentatives inattendues : "Je me souviens qu'il y a quelques années, on reprochait à Rudi Garcia de ne jamais modifier son équipe. Il a essayé Gueye en latéral gauche à Metz, oui. Mais l'équipe a gagné ou pas ce soir-là ? Parfois ça ne marche pas, mais au moins il tente. Ce football me fait un peu penser à celui de Pep Guardiola, c'est à la fois imprévisible et très adapté à l'adversaire", a-t-il ajouté.



A l'OM, Jorge Sampaoli totalise pour l'instant 26 succès, 15 matchs nuls et 10 défaites. Sa moyenne de points globale est de 1,82.