Rongier s'autorise à prendre 2 kilos, l'été

Valentin Rongier (27 ans) affiche une hygiène de vie quasi parfaite. Les seuls écarts qu'il s'autorise sont très encadrés.





Dans le JDD, le milieu de terrain évoque sa préparation physique et son hygiène de vie. Il a passé l'été 2021 à travailler pour améliorer ses capacités : "C'est sûrement psychologique, mais j'ai besoin de me sentir fort. Je n'ai pas envie de me retourner dans quelques années et réaliser que j'ai été trop bête pour franchir des paliers." Il aime se savoir en forme : "Sans être narcissique, je trouve important de me plaire. J'aime voir un corps d'athlète quand je regarde dans le miroir." Il admet d'ailleurs charrier "ceux qui ont un peu de ventre", dans le vestiaire. Lui ne s'autorise que de petits écarts : "Deux semaines par an et 2 kg de marge." Et il mange beaucoup de soupes : "Mon Thermomix ? C'est vrai, je fais des soupes. Ma conjointe aime cuisiner, mais quand je m'y mets, je ne tolère pas de rater. Une question de fierté, encore."



Ce n'est pas pour rien que Jorge Sampaoli s'appuie sur l'ancien Nantais. Son professionnalisme constitue un exemple pour ses coéquipiers.