Der Zakarian : "Je m'en fous d'avoir 80 % de possession du ballon"

Michel der Zakarian se moque d'avoir la possession. Il admet néanmoins que l'OM parvient à se créer des occasions.





Face aux médias, le technicien brestois a donné son avis sur le match qui va se jouer ce soir. Il ne se préoccupe pas d'avoir la possession du ballon : "Est-ce que nous on va avoir le ballon longtemps ? Je ne sais pas. La vérité, ce n'est pas d'avoir le ballon, c'est d'être efficace, de bien l'utiliser quand on va l'avoir. Il faut être efficace dans les zones de vérité, c'est ça le plus important. Moi, je m'en fous d'avoir 80 % de possession du ballon si je ne gagne pas." S'il n'est pas un adepte du "beau jeu", il sait toutefois que l'OM sait se créer des occasions : "C'est une équipe qui se crée toujours des occasions. Parfois, elle n'est pas toujours efficace, mais c'est une bonne équipe, qui a une bonne maîtrise, une bonne tenue du ballon, qui fait courir l'adversaire, et qui se crée des situations. Après, ils ont des failles aussi, à nous de bien exploiter ces failles-là. On sait que ça va être un match difficile", a-t-il ajouté.



L'OM a éprouvé des difficultés face aux équipes jouant avec des blocs bas, ces dernières semaines. Malgré le succès obtenu contre le FC Bâle, il est loin d'être évident qu'il soit sorti de sa période délicate.