Brésil : Gerson pas retenu par Tite

Tite n'a pas convoqué Gerson (24 ans) pour les derniers matchs prévus dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022.





Gerson n'a pas été retenu par son sélectionneur pour les rencontres programmées contre le Chili (24 mars) et la Bolivie (29 mars). C'est d'autant plus étonnant qu'il était appelé lorsqu'il était dans le dur et qu'il semble aujourd'hui retrouver son niveau de Flamengo. Jorge Sampaoli devrait en tout cas y trouver du positif, alors que son équipe est soumise à un calendrier très dense et qu'un voyage en Amérique du Sud est tout sauf anodin en termes de fatigue.



Pour rappel, Gerson compte pour l'instant 4 apparitions sous le maillot auriverde. Il a participé à 33 rencontres, cette saison, avec l'OM.