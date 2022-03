Mercato : l'OM suivrait un gardien turc

Altay Bayindir (23 ans) serait suivi par des recruteurs de l'OM. Le LOSC serait aussi sur le coup.





D'après les éléments obtenus par But Football Club, le club marseillais est attentif à la situation d'Altay Bayindir, lequel défend le maillot de Fenerbahçe. Les dirigeants lillois penseraient aussi à lui.



Natif de Bursa, l'international turc (2 sélections) joue dans le club stambouliote depuis l'été 2019. Il totalise 91 apparitions sous ses couleurs, pour 117 buts encaissés et 24 clean sheets. Il mesure 1m98 et profite donc d'une belle envergure. Altay Bayindir n'est pas le seul turc annoncé à l'OM, puisque Bartug Elmaz aurait même déjà paraphé un contrat, alors que son engagement avec Galatasaray prendra fin en juin.



Les dirigeants marseillais n'ont visiblement pas l'intention de réduire la concurrence pour le poste de gardien de but, l'été prochain.