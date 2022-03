Lopez : "Mandanda a toujours été à mes côtés"

Pau Lopez (27 ans) a confié le bien qu'il pensait de son partenaire Steve Mandanda (36 ans). Il considère que le Français l'a toujours soutenu.





Au micro de Prime Vidéo, le portier espagnol a évoqué sa relation avec son concurrent, à l'OM. Il n'a pas été étonné par l'hostilité manifestée à son égard : "Je savais que j'arrivais dans un club où il y avait une légende. Mandanda est une icône à Marseille et il a tant fait pour ce club. Pour moi, c'était une opportunité d'être en compétition avec un gardien tel que Mandanda. Et quand j'ai commencé à jouer, je savais que j'allais être dans l'oeil du cyclone. Et c'est normal, les supporters ont passé des années à voir ce gardien dans les buts de l'OM. Un inconnu arrive et prend sa place, les supporters sont surpris", a-t-il expliqué sur la chaîne de télévision.





"C'est une personne qui a toujours le sourire"

Il pense néanmoins avoir toujours été soutenu par l'ancien numéro deux des Bleus : "Ça a été facile dans le sens où cela se passait bien au jour le jour avec lui. Il a toujours été à mes côtés, jamais il ne m'a dénigré ou fait un mauvais coup. Au contraire, il m'a toujours aidé. Le Mandanda que je côtoie tous les jours dans le vestiaire est au-dessus du joueur. C'est une personne qui a toujours le sourire, qui a une voix dans l'équipe. Un capitaine qui dit tout haut ce qu'il a à dire. Et les coéquipiers le respectent, car il a ce charisme. Au final, pour moi, ce n'était pas un passage si compliqué comme cela peut sembler l'être de l'extérieur", a-t-il ajouté.



Steve Mandanda totalise 603 apparitions sous le maillot de l'OM. Il a encaissé 667 buts et réalisé 193 clean sheets. Il possède de très loin le record de match joué dans le club phocéen.