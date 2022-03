Mercato : Simon plairait à Longoria

Simon Moses (26 ans) figurerait sur les tablettes de l'OM. L'opération s'avère néanmoins quasi impossible à conclure.





Selon les informations obtenues par But Football Club, l'attaquant des Canaris plait à Pablo Longoria. Le média précise toutefois qu'il n'est pas le seul et que Newcastle a notamment lancé une offensive pour le recruter. Des discussions auraient même déjà lieu concernant son futur salaire. Le montant de l'opération pourrait atteindre 20 millions d'euros, ce qui semble très éloigné des capacités de l'OM.



Sous contrat avec Nantes jusqu'en juin 2024, Simon Moses a pris part à 25 rencontres, inscrit 3 buts et délivré 7 passes décisives, cette saison. Son coéquipier Randal Kolo Muani, qui paraissait aussi plaire au club phocéen, a lui donné son accord à Francfort.