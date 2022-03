Sampaoli pense Gerson totalement adapté

Jorge Sampaoli considère que Gerson est parvenu à s'adapter au football français. Il pense qu'il deviendra un joueur très respecté, à l'OM.





En conférence de presse, le coach argentin a commenté la progression du Brésilien. Il pense qu'il s'est acclimaté au jeu français. "Il est totalement adapté à un nouveau football, une nouvelle équipe, un nouveau pays. Avec une idée différente de nombreuses formations, ici. Il nous aide à imposer cette idée. On voit qu'il gagne des duels, qu'il arrive à approcher de la surface adverse. Il provoque, il arrive à passer des adversaires. Il est sur le bon chemin pour devenir un joueur très respecté en France, et ce n'est pas facile avec notre style, très particulier. Gerson répond aux attentes que j'avais lors de son arrivée", a-t-il confié aux journalistes.



Depuis son arrivée, le natif de Belford Roxo a inscrit 4 buts et donné 5 passes décisives en 33 apparitions, toutes compétitions confondues.