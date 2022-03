Niang est parti à cause de Dassier

Mamadou Niang s'est remémoré la fin de son aventure à l'OM. Il accuse Jean-Claude Dassier, lequel arrivait même à le confondre avec Charles Kaboré...





Dans une interview accordée à Oh My Goal, l'ancien capitaine de l'OM a donné les raisons de son départ de Marseille. C'est peu dire qu'il n'a pas apprécié la présidence de Jean-Claude Dassier : "Je me sentais bien à l'OM. Je ne voulais pas partir. Mais le problème, c'était le Président de l'OM. Un pitre. Il ne connaissait même pas les joueurs. Je ne sais pas comment il a fait pour être à l'OM. Ce qui me fait mal, c'est qu'il arrive quand toutes les fondations sont mises en place par Pape Diouf et c'est lui qui en récolte les fruits. Il m'a confondu un jour avec Kaboré alors que j'étais le capitaine de l'équipe et tout le monde me connaissait au club. Si tu me confonds, t'es vraiment un inculte", a-t-il expliqué.





"Dassier disait que j'étais trop vieux"

Son départ a été lié à une revalorisation salariale refusée par le président : "Avec Deschamps, on avait convenu une revalorisation au niveau du salaire, mais Dassier a dit non. Il disait que j'étais trop vieux. Donc je suis parti, pas de souci. Mais après, Dédé Gignac et Loïc Rémy arrivent pour 18 millions et 15 millions d'euros. Ce qu'ils m'ont refusé, ils l'ont donné à Dédé. On peut comprendre que je puisse être vexé alors que j'avais prouvé", a-t-il ajouté.



Jean-Claude Dassier avait été nommé président à la suite de l'éviction de Pape Diouf, alors que Robert Louis-Dreyfus était malade. Mamadou Niang a quitté l'OM pour Fenerbahçe, en 2010.