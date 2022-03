Garétier : "Sampaoli doit insister avec cette formule"

Geoffroy Garétier a apprécié ce qu'il a vu contre le FC Bâle (2-1), jeudi soir. Il pense que Jorge Sampaoli doit reconduire la même formule, sur le terrain de Brest, dimanche.





Sur Canal+, le journaliste a donné son avis sur le système utilisé par El Zurdo, en Ligue Europa Conférence. Il considère qu'il doit être reconduit en Ligue 1 : "J'espère que Jorge Sampaoli va insister avec cette formule offensive, avec les trois joueurs Arkadiusz Milik, Dimitri Payet et Cengiz Ünder. C'est une formule qui commence à marcher. On a vu qu'il y avait de la complémentarité, il y a eu des passes clés des uns pour les autres, avec des occasions, des tirs sur le poteau... Ça doit être revu et Jorge Sampaoli doit insister. On sait que les supporters et le président Pablo Longoria veulent qu'il insiste. Il doit insister et ça marchera", a-t-il confié au Late Football Club.



Pour rappel, l'OM reste sur une mauvaise série en championnat, avec 1 point obtenu en 3 matchs. Il lui faudra absolument se relancer à Brest.