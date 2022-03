Degorre pense que Lopez "est nul"

Damien Degorre considère que Steve Mandanda (36 ans) est bien meilleur que Pau Lopez (27 ans). Il ne comprend donc pas les choix du staff de l'OM.





Au micro de la chaîne L'Équipe, le journaliste a pris parti dans le dossier du gardien de l'OM. Il considère que Steve Mandanda est supérieur à Pau Lopez : "Je trouve que Steve Mandanda rassure par rapport à Pau Lopez. Je ne dis pas ça parce que c'est une icône à Marseille, je dis ça parce que Pau Lopez est nul ! Je suis désolé, il n'est pas au niveau de Steve Mandanda...", a-t-il carrément lancé. Et de poursuivre : "Contre Nice en Coupe de France (défaite 4-1), je maintiens que si Steve Mandanda est dans les buts, l'Olympique de Marseille passe parce qu'il ne fait pas les conneries que Pau Lopez fait. Pau Lopez est un gardien très moyen qui n'a jamais été titulaire autre part qu'à Marseille. Je ne comprends pas que Steve Mandanda ne soit pas titulaire. Son style de jeu ? D'accord, donc maintenant il faut qu'un gardien joue avec les pieds... Pau Lopez ne te fait rien gagner."



Pour rappel, Pau Lopez a encaissé 32 buts en 30 rencontres, toutes compétitions confondues, et réalisé 12 clean sheets. Il a durant un temps bénéficié des meilleures statistiques. Steve Mandanda paraissant revenir, il devra se montrer régulier pour conserver sa place, ces prochaines semaines. Quand les joueurs sont soumis à la critique, les consultants le sont beaucoup moins. Et pourtant...