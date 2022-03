Trémoulinas : "Avec Sampaoli, c'est toujours sur un fil"

Benoît Trémoulinas a reste prudent en vue du retour de l'OM face au FC Bâle. Il se demande également si l'Argentin va durer sur le banc marseillais.





Au micro de la chaîne L'Équipe, l'ancien défenseur de Bordeaux et de Séville a donné son avis sur la prestation réalisée par L'OM contre le club suisse. Il regrette le manque d'efficacité, en attaque : "C'est convaincant dans les phases offensives parce qu'ils se sont créé beaucoup d'occasions. C'est positif. Après, ils auraient pu enfoncer le clou et auraient pu marquer trois ou quatre buts. Je dis attention parce qu'avec le système de Jorge Sampaoli, derrière ils se retrouvent souvent en un contre un. J'ai des images en première période où Rongier du bon du pied a réussi à sauver des contre-attaques de Bâle. Avec Sampaoli, c'est toujours sur un fil. Son idée de jeu est de gagner avec plus de buts. Attention au match retour parce que le FC Bâle s'est créé des occasions aussi et ça pourrait être difficile là-bas", a-t-il déclaré.



Trémoulinas était dans l'effectif du FC Séville en 2016-2017, quand Sampaoli entraînait le FC Séville. Il n'avait pas joué la moindre : "Je me rappelle qu'il s'était effondré à Séville parce qu'il mettait des compositions incompréhensibles. Il y avait aussi la gestion des joueurs. Sampaoli est dur à comprendre, mais je me demande si cette situation va durer." Avec Séville, Jorge Sampaoli avait obtenu 27 succès, 12 nuls et 14 défaites. Son départ avait été annoncé dès avril, alors qu'il était appelé à prendre les rênes de l'Albiceleste.