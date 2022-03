Sampaoli met en garde Longoria

Jorge Sampaoli assure que Pablo Longoria n'intervient pas dans la composition de ses équipes. Il ne le permettrait pas.





Lors de la réunion de mardi, certains supporters ont demandé à Pablo Longoria d'intervenir sur les équipes alignées par l'Argentin. Jorge El Zurdo a répondu très clairement à la question. Il ne laisserait pas le président de l'OM interférer dans ses choix : "Non il n'a aucune influence à ce niveau, car il me connait et il sait que je ne le permettrais pas. Je ne permettrais pas que l'on ait une influence sur mon travail. Chacun a son travail. On partage nos opinions, parfois sur les situations des matchs. On a le même objectif qui est d'améliorer l'histoire de l'OM. Mais chacun a sa fonction donc il n'a pas d'influence à ce niveau-là", a-t-il lâché face aux médias.



Jeudi, L'Équipe affirmait que Pablo Longoria avait demandé à l'Argentin d'associer Arek Milik à Dimitri Payet...