Sampaoli : "On ne peut pas débattre sans la victoire"

L'OM affrontera Brest, dimanche, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli a fait le point sur son groupe, les résultats et la pression à laquelle ses joueurs font face.





En conférence de presse, El Zurdo a évoqué la gestion de son groupe. Le calendrier laisse peu de répit, ce début d'année : "Certains joueurs accusent un peu la fatigue. On a Brest puis un voyage en Suisse et un match contre Nice. Je n'ai aucun joueur à l'écart du groupe. Mais je veux mettre les joueurs sur le terrain en fonction de la préparation des trois prochains matchs. Il faut voir qui est en forme pour éviter les blessures. On va faire la planification pour les trois matchs et pas seulement sur un match", a-t-il précisé face aux médias. Il admet d'ailleurs que la fin du championnat est incertaine : "Tout peut arriver dans ce championnat qui est très particulier. Parfois il y a des résultats étranges. Il y a aussi le PSG, et des équipes importantes. Il faut essayer d'être le plus tranchant et le plus efficace possible. Sans ce tranchant, les inconvénients arriveront dans cette dernière ligne droite. On doit être efficace dans les deux surfaces. Derrière il y a des équipes qui reviennent et connaissent bien la L1. Nous on a un groupe jeune. On doit être au top mentalement, éviter le négatif et garder le positif afin de lutter contre ces écuries."





"On a un des groupes les plus jeunes de Ligue 1"

Le coach de l'OM ne croit pas que la pression ait vraiment pour effet de transcender ses joueurs. Il pense plutôt le contraire : "Je ne sais pas. L'équipe apprend. La pression joue souvent contre nous. On l'a vu en Ligue Europa quand on était supérieur et que l'on pouvait se qualifier, mais qu'on ne l'a pas fait. On a été bon, mais on a perdu. On a souvent été meilleur que l'adversaire, mais on a eu des défaites. Il y a beaucoup de matchs où on a été supérieurs, mais que l'on a perdus. On a été beaucoup de temps meilleurs que nos adversaires, mais on a aussi eu beaucoup de défaites. Plus que la jeunesse, je pense que l'on a besoin d'une maturité face à la difficulté dans cette équipe. On a toujours besoin de croire en notre idée parce que quand o n'y croit plus on devient désorganisés."



Il aurait souhaité un peu de patience pour permettre à son groupe de grandir : "On a un apprentissage avec une équipe jeune et l'idée qui a besoin d'un développement qui doit être très long. Mais c'est parfois un peu compliqué d'avoir du temps, car les supporters ont des exigences, comme dans tous les clubs. Aujourd'hui on a cette obligation du résultat, on ajoute cela à la jeunesse de l'effectif et on peut tout de suite perdre foi en l'idée. C'est l'actualité que l'on vit aujourd'hui, seule la victoire est belle et on ne regarde pas le développement ou le possible spectacle montré sur le terrain. On ne peut pas débattre sans la victoire, c'est tout de suite beaucoup plus difficile. Mais cela se passe avec tout le monde. Cela se passe aussi avec les meilleurs joueurs. On l'a vu encore en Ligue des champions avec cette obligation de résultat qui touche tout le monde. Nous, cela nous touche particulièrement, car on a un des groupes les plus jeunes de Ligue 1. Nous, en tant qu'entraîneurs, on doit travailler sur ça parce que pour être bonne sur le terrain, une équipe doit être heureuse et sans pression ou sifflets", a-t-il conclu.



Selon Transfermarkt, l'OM a le troisième effectif le plus jeune de Ligue 1 (24 ans en moyenne), derrière Rennes et Reims.