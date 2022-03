Gerson : "Nous travaillons beaucoup, le groupe est très uni"

En conférence de presse, Gerson s'est exprimé sur son adaptation au football européen. Il a également évoqué son utilisation par Jorge Sampaoli et ses prestations.





Le Brésilien s'est présenté devant les médias, au lendemain du match gagné par l'OM contre le FC Bâle (2-1). Il a parlé de son adaptation : "Je me sens plus heureux et plus content. J'ai été bien accueilli et on m'a bien aidé. Le groupe est très uni, nous savons tous ce que nous voulons", a-t-il indiqué aux journalistes présents. Il admet que le jeu est différent de celui qu'il a connu au Brésil : "Chaque pays a sa culture. Le jeu ici est plus rapide, les joueurs sont plus physiques. Mais je m'adapte et je me mets au diapason."





"Nous sommes toujours très concentrés"

L'ancien joueur de Flamengo a évoqué son positionnement sur le terrain. Il n'a pas de souci à être utilisé à d'autres postes que milieu relayeur : "Au Brésil aussi j'avais plusieurs postes. J'ai d'ailleurs un surnom, le joker. Je suis disponible pour occuper ces différents postes. Je me sens bien et je vais travailler pour être le plus performant possible." Il ne pensait pas être aussi décisif : "Au Brésil je jouais beaucoup plus bas, je dirigeais plus que ce que je fais ici. Ici, je joue plus vers l'avant, j'ai plus de liberté pour attaquer. J'adore marquer, mais je n'aurais jamais pu penser que je marquerai autant." Il a par ailleurs assuré que l'ambiance du vestiaire était très bonne : "Nous travaillons beaucoup, le groupe est très uni. Notre objectif est toujours de gagner les matchs, nous sommes toujours très concentrés."



Le discours des joueurs sur l'ambiance du vestiaire est sensiblement différent de celui de certains journalistes.