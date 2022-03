Riolo : "Il y avait matière à faire beaucoup mieux"

Daniel Riolo a donné son débriefing du match OM-Bâle (2-1). Il regrette que les Marseillais aient été déstabilisés si rapidement, en seconde période.





Le journaliste pense que les Phocéens auraient dû faire mieux face au club suisse. Il estime que l'OM est passé prêt de se faire rattraper : "Il y avait matière à faire beaucoup mieux je n'ai pas trouvé les Marseillais fringants. C'est un peu toute l'équipe qui est devenue fébrile et a baissé d'un coup. Il y a eu cette action complètement folle avec la tête de Rongier, heureusement que Mandanda pousse fort sur les jambes pour aller sauver ça parce que ça pouvait vriller en catastrophe. Faire nul contre Bâle cela aurait été affreux en plus avec un but ridicule", a-t-il souligné au micro de RMC Sport.



L'OM a frappé 20 fois au but (pour 5 tirs cadrés et 2 poteaux), mais sans faire preuve d'efficacité.