OM-Bâle : les notes des médias

Voici les notes attribuées par les médias, suite à la rencontre OM-Bâle (2-1).





Les quotidiens ont délivré des notes relativement correctes aux acteurs phocéens. La Provence n'a pas vraiment mis en valeur un joueur et a apparemment apprécié l'arbitrage. L'Équipe a plébiscité les prestations d'Arek Milik et de Steve Mandanda.





Le onze de départ : Mandanda (7) - Rongier (6), Saliba (6), Caleta-Car (5), Kolasinac (5) - Under (6), Guendouzi (6), Kamara (6), Payet (6), Gerson (6) - Milik (7).

Le coach : Sampaoli (5).

L'arbitre : Peljto (4).





Le onze de départ : Mandanda (6,3) - Rongier (6,3), Saliba (6), Caleta-Car (5,3), Kolasinac (5,3) - Under (6,3), Guendouzi (6,3), Kamara (6), Payet (6,3), Gerson (6) - Milik (6,7).

Le coach : Sampaoli (6).

L'arbitre : Peljto (6).





Le onze de départ : Mandanda (6) - Rongier (5), Saliba (5,5), Caleta-Car (5,5), Kolasinac (6) - Under (7), Guendouzi (6), Kamara (6), Payet (6), Gerson (5,5) - Milik (7).