Abascal : "Ce n'est pas un miracle"

Guillermo Abascal, entraîneur de Bale, a donné son analyse de la défaite concédée par ses troupes à Marseille (1-2). Il n'a pas vu de miracle.





Le coach du FC Bâle estime que son équipe a été à la hauteur du rendez-vous. Il pense que le penalty accordé à l'OM était généreux : "Ce n'est pas un miracle, le miracle n'est pas humain. Nous avons répondu, fait un bon match, utilisé nos armes, même si nous aurions pu faire plus dans l'utilisation du ballon. Le football donne la possibilité de marquer. Il faut être conscient de la valeur de l'adversaire et nous avons été à la hauteur. Je n'ai pas compris le penalty même si le pied est un peu haut. Mais on ne va pas s'arrêter là-dessus. À Bâle, nous devrons jouer plus facilement notre match, notamment attaquer l'espace avec le ballon. Le retour reste ouvert, la décision est dans nos pieds", a notamment déclaré le technicien en conférence de presse.



Le match retour est programmé le 17 mars. Rien ne paraît gagné pour les Phocéens.