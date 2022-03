Jacquin promet qu'il ne complote pas contre Sampaoli

Alexandre Jacquin a répondu aux accusations de participation à un complot contre Jorge Sampaoli. Il assure être resté neutre.





Sur Twitter, le journaliste de La Provence a réagi à des accusations lancées par des internautes, concernant son positionnement très critique vis-à-vis de l'Argentin. Il assure ne pas être impliqué dans une quelconque manoeuvre et affirme ne pas être favorable à un licenciement de l'entraîneur de l'OM à ce moment de la saison : "Une bonne fois pour toutes : 1. Non, La Provence n'a absolument rien contre Jorge Sampaoli. 2. Quel serait l'intérêt de se séparer de lui maintenant, et pour mettre qui ? 3. Il a un objectif à remplir (la qualification en Ligue des Champions), à lui de le remplir", a-t-il écrit, démentant ainsi toute idée de complot visant à le remplacer par un entraîneur plus local.



Pour rappel, André Villas-Boas s'était aussi accroché avec un journaliste du quotidien, fin 2020. Au point qu'il l'avait menacé physiquement.