Rongier : "Je n'ai pas entendu Steve..."

Valentin Rongier (27 ans) est revenu sur l'action qui a failli se conclure sur un but contre son camp. Il a aussi confié ses regrets, malgré la victoire obtenue par l'OM contre Bâle (2-1).





Le latéral droit phocéen a été proche de marquer un but contre son camp, en faisant une tête en retrait vers le but alors que Steve Mandanda était sorti. "Sur cette action, c'est un ballon par-dessus la défense. À ce moment-là, je dois prendre l'information sur le joueur qui part dans mon dos et sur le ballon, il faut que je coure en même temps et j'aurais dû prendre l'information avec Steve, mais je ne l'ai pas entendu", a-t-il expliqué face aux journalistes.





"Il y a beaucoup de frustration"

Il considère que la prestation de l'OM n'a pas été bien payée : "On n'a quasiment pas été mis en danger si ce n'est sur ces 2 occasions en fin de match. On aurait pu mener plus largement au score. Il nous reste le match retour, ça ne va pas être simple d'aller jouer là-bas. Ça aurait été confortable d'avoir deux ou trois buts d'avance." Et d'ajouter : "Il y a beaucoup de frustration. C'est une victoire, dans le contenu c'est positif et c'est sur ça qu'il faut s'appuyer. Mais, c'est frustrant, parce qu'on a l'impression et je sais qu'on a maîtrisé le match."



L'OM devra confirmer à Brest. Il reste sur 1 point en 3 matchs de Ligue 1, ce qui est loin d'être suffisant compte tenu des objectifs.