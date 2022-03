Sampaoli explique le positionnement de Gerson

Face aux médias, Jorge Sampaoli a expliqué le positionnement de Gerson, contre le FC Bâle (victoire de l'OM 2-1).





Interrogé sur le poste occupé par le Brésilien face aux Suisses, le technicien argentin a répondu. Il tente de trouver une animation qui permette à Dimitri Payet d'être au mieux : "On a décidé de le mettre à ce poste, pour fixer à l'extérieur et afin que Dimitri rentre. On a décidé de mettre un latéral plus offensif pour qu'il puisse avoir cette position quasiment d'ailier. Gerson fixait vers l'extérieur pour aider l'équipe à passer dans l'axe. Ce sont des situations stratégiques qui dépendent de chaque adversaire. On cherche des relations pour créer, c'est ce qu'on a eu aujourd'hui avec un joli nombre d'occasions", a-t-il expliqué aux journalistes.



Cette saison, Gerson a inscrit 4 buts et donné 5 passes décisives en 34 apparitions, toutes compétitions confondues.