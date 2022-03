Bodmer accuse les supporters de l'OM de plomber la saison

Mathieu Bodmer considère que les fans marseillais sont trop sévères concernant la situation actuelle de l'OM. Il estime qu'ils mettent une pression trop importante sur les épaules de leur entraîneur et de leur équipe.





Au micro de RMC, l'ancien milieu de terrain a donné son sentiment sur la petite crise traversée par le club phocéen. Il pense que les critiques sont trop sévères et perturbent les résultats de l'équipe : "La situation n'est pas catastrophique. C'est vrai qu'ils ont perdu des matchs à domicile, contre des gros ou non. Mais ils sont en train de se tuer tout seuls actuellement. À chaque fois qu'ils perdent un match, on fait des débats, et nous aussi. Mais eux les premiers, que ce soient les supporters, les joueurs, le club...", a-t-il lâché.



"Imagine s'il se passait à Marseille ce qui s'est passé à Lyon ou à Lille"

Il considère effectivement que la gestion de Jorge Sampaoli n'est pas parfaite, mais il ne croit pas que les fans devraient en ajouter : "On voit Milik, quand il vient après les matchs, ses déclarations sont tout le temps négatives, ça va contre le groupe. Pour moi, l'un des problèmes c'est la gestion de Sampaoli des joueurs-cadres. Ça, on ne peut pas l'enlever, c'est un problème. Mais après, la relation avec les supporters... Les joueurs ont déjà assez de choses à gérer, le coach aussi", a-t-il ajouté.



Il a également évoqué le rôle de Pablo Longoria et rappelé que le club était en course pour ses objectifs : "On voit que c'est Longoria qui fait le tampon, c'est une bonne chose, c'est aussi son rôle de faire le tampon entre Sampaoli et les joueurs et les supporters. Mais si chaque supporter dit comment il faut jouer, tu ne t'en sors plus. Il ne faut pas oublier que tu es en Coupe d'Europe, même s'il y a beaucoup de gens qui ne considèrent pas cette Coupe d'Europe (la Ligue Europa Conférence, NDLR). Et en championnat, tu es toujours dans la course à la Ligue des Champions, tu n'es pas décroché, ce n'est pas comme s'ils étaient neuvièmes ou dixièmes. Imagine s'il se passait à Marseille ce qui s'est passé à Lyon ou à Lille ces derniers mois."



L'OM reste 3e de Ligue 1 avec 1 point d'avance sur le 4e. Les prochains matchs seront déterminants pour la suite.